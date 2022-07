O polêmico beijo de Messi e Cristiano Ronaldo 'Para protestar contra a proibição da homossexualidade na Copa do Mundo, CR7 e Messi beijaram-se na frente de fotógrafos', escreveu perfil no Twitter Por Duda Monteiro de Barros Atualizado em 14 jul 2022, 11h41 - Publicado em 14 jul 2022, 11h32

Desde que foi anunciado que a Copa do Mundo 2022 acontecerá no Catar, um país radicalmente conservador no Oriente Médio, atiçou-se o debate acerca das proibições locais. A mais polêmica delas é a homossexualidade, que é considerada crime e pode levar a até sete anos de prisão. Agora, com o evento se aproximando, começam a pipocar os protestos virtuais contra a homofobia catarense.

No Twitter, um perfil famoso por publicar paródias do futebol divulgou uma imagem que ganhou o mundo nas últimas semanas. Na arte, os dois maiores astros do esporte, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, aparecem dando um beijo na boca dentro de um estádio. “Para protestar contra a proibição da homossexualidade no Qatar durante a Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi beijaram-se na frente de fotógrafos. Qatar pede a exclusão dos 2 jogadores para a #CopadoMundo2022”, diz a legenda do post. Veja:

⚽️🇶🇦 FLASH – Pour protester contre l'interdiction de l’homosexualité au #Qatar pendant la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont embrassés devant les objectifs des photographes. Le #Qatar exige l'exclusion des 2 joueurs pour la Coupe du monde #WorldCup2022 pic.twitter.com/f8VZWY1yHR — Mehdivenir (parodie) (@sandruisseau2) June 21, 2022