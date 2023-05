O plano de Damares Alves para virar princesa regente do Marajó

Damares Alves (Republicanos – DF) sinalizou quais serão os próximos passos de sua carreira política durante audiência na Comissão de Desenvolvimento do Senado que discutia a situação dos Yanomami em Roraima nesta terça-feira, 23. A senadora assustou os colegas ao dizer que pretende se candidatar ao governo de Marajó, no Pará. E mais do que isso: quer se tornar princesa da ilha. “Eu quero dividir o Marajó, construir um principado e entrar como princesa regente”, disse a ex-ministra dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro. Veja vídeo:

