O novo golaço de Richarlison fora dos campos

Na última quinta-feira, 6, a seleção brasileira feminina de futebol enfrentou a Inglaterra em uma partida no país das adversárias. A disputa reuniu o campeão da Copa América (o Brasil) e da Eurocopa (a Inglaterra). Por 4 a 2, as britânicas levaram a melhor.

Apesar da derrota, uma publicação sobre o jogo chamou atenção nas redes. Richarlison acompanhou a partida na arquibancada e levou até um cartaz para enaltecer as colegas (foto acima). “Muito orgulho de ver vocês honrando a nossa camisa e o nosso país. Vocês foram e são gigantes. Dá gosto de ver! Muitas vitórias virão”, elogiou ele após o fim da disputa.

O fenômeno da Copa do Mundo 2022 foi parabenizado pela atitude, uma vez que o futebol feminino ainda sofre com pouquíssima visibilidade e são poucos os jogadores que fazem questão de apoiar as mulheres do esporte.

