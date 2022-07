O filme que ninguém esperava que Bolsonaro conhecesse

Na última quarta-feira, 27, Lula (PT) fez uma brincadeira em seu perfil do Twitter. Em tom bem-humorado, ele escreveu: “Se cuidem, se alimentem bem, façam ginástica. Porque vocês vão ter que estar com as canelas boas pra me acompanhar andando pelo Brasil”. Ao ver a publicação do rival, Jair Bolsonaro (PL) não conseguiu se conter e compartilhou o post. No lugar de argumentos ou críticas sérias, o presidente decidiu se expressar através de um… meme. Inusitada, a resposta “denunciou” seu repertório cinematográfico. O pré-candidato publicou um trecho do filme americano de comédia As Branquelas. Mas parece que os seguidores não acharam muita graça. “Ah ha ha, poxa, engraçadíssimo. Deixa eu te fazer uma pergunta? Você não tem nada melhor na vida para fazer não?”, questionou um usuário. Veja:

