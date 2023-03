No aniversário de morte de Olavo, filha deixa recado recheado de críticas

A morte de Olavo de Carvalho não foi suficiente para apaziguar os conflitos entre ele e sua filha Heloísa de Carvalho. Um ano após o falecimento do astrólogo direitista, a primogênita segue trazendo à tona as mentiras propagadas pelo pai e seus seguidores e revelando os problemas familiares protagonizados pelo guru.

A descrição do perfil do Twitter de Heloísa faz com que se torne realmente difícil acreditar que os dois um dia mantiveram algum tipo de relação amistosa e pacífica. “Contra e combatente do bolsolavismo, sou esquerdista, petista, lulista, mãe, esposa, artesã e paciente e ativista pro cannabis”, escreve.

No aniversário de morte do pai, Heloisa deixou uma mensagem um tanto rancorosa. “Hoje faz um ano q Olavão deve estar queimando no inferno, um ano q a viúva dele não pagou as dívidas de condenações judiciárias q ele deixou, caloteiro e vigarista até depois da morte”. Veja:

Hoje faz um ano q Olavão deve estar queimando no inferno, um ano q a viúva dele não pagou as dívidas de condenações judiciárias q ele deixou, caloteiro e vigarista até depois da morte. — Heloisa de Carvalho Martin Arribas (@Carvalho_A_Helo) January 24, 2023

