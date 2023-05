Médico é demitido após receitar sorvete e videogame para criança

No dia 18 de maio, Priscila Ramos levou seu filho a uma Unidade de Pronto Atendimento Jardim Conceição, em São Paulo, com sintomas gripais fortes, como tosse e vômitos constantes. O menino de 9 anos foi atendido pelo médico Marcos Wesley. Segundo Priscila, o profissional mal examinou a criança e perguntou se ela havia checado a garganta do filho. No meio da consulta, perguntou ao menino se ele preferia sorvete de morango ou chocolate e minutos depois entregou à família uma receita, sem dar mais explicações.

Quando chegou em casa, a mãe do paciente teve uma surpresa. Entre as prescrições médicas estavam “sorvete de chocolate 2x por dia” e “Free Fire Diário”, amoxicilina, ibuprofeno, dipirona, prednisolona e acetilcisteína.

De acordo com o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Marcos Wesley tem registro ativo, mas sem especialidade registrada. No entanto, em seu carimbo consta que ele é neurologista.

Na última terça-feira, 20, o médico foi demitido. Em nota, a prefeitura de Osasco afirmou que “A OS (Organização Social), responsável pelas UPAs, informou que efetuou o desligamento do médico de seu quadro de prestadores de serviços”.

