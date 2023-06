Marcius Melhem é cotado em emissora após escândalo de assédio

Há quase dois anos longe da TV, depois de uma série de denúncias de assédio sexual, Marcius Melhem pode estar prestes a receber uma nova oportunidade nas telas. O ex-diretor do núcleo de humor da TV Globo participou de uma live com Carlos Alberto de Nóbrega, responsável pelo programa de humor “A praça é nossa”, do SBT, e recebeu elogios calorosos do apresentador. “Sempre gostei de você, você sempre foi um cavalheiro comigo, você deu chance a muitos comediantes”, disse.

Ignorando o escândalo sexual em que o comediante está envolvido, Nóbrega afirmou que vai propor à vice-presidente do SBT, Daniela Beyruti, o nome de Melhem para um novo programa de humor da emissora de Sílvio Santos. “Se você me permite, está havendo uma nova mentalidade agora com a posse da Daniela, filha do Silvio (…) Se você me permite, eu vou sugerir um programa de humor, e eu gostaria muito se um dia você pudesse esbarrar comigo no corredor”, afirmou. Melhem respondeu com animação à proposta: “Seria uma honra”.

