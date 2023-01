Lança-perfume, Esparadrapo, Domingão: os nomes mais esdrúxulos do Brasil

Desde 1973, a lei Federal de Registros Públicos proíbe cartórios de registrar crianças com nomes que as exponham ao ridículo. No entanto, os nascidos antes desse tempo não tiveram a sorte de serem protegidos pela legislação brasileira e alguns foram obrigados a carregar nomes humilhantes por toda a vida.

Nesta sexta-feira, 6, viralizou nas redes sociais uma lista com os nomes, digamos, menos prestigiados que se têm notícia. No site da Fiocruz, estão enumerados alguns dos registros esdrúxulos feitos no país. Veja: