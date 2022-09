Homens encabeçam campanha de 30 dias sem masturbação

Uma tradição um tanto inusitada tem cada vez mais adeptos ao redor do mundo. Todo ano no mês de setembro, ressurge das cinzas uma corrente que pretende conscientizar os homens sobre os males do vício pornografia.

Conhecido como No fap september, o movimento propõe que o público masculino deixe de lado por trinta dias o hábito de assistir a vídeos e adultos… e de se masturbar.

No Twitter, os integrantes da campanha levaram o assunto aos trend topics e compartilham a angústia de cumprir o desafio. Alguns afirmam que aderência à missão é uma forma de mostrar honrar ensinamentos religiosos. Veja:

*IRMÃOS, UNI VÓS, POIS A TORMENTA SE APROXIMA* Está chegando a tempestade, você pode chorar, pode pensar em desistir, mas ela não recuara, então, LUTE! Levante-se perante esse mundo cruel que tanto levam-nos ao pecado!#nofapseptember#nofap pic.twitter.com/OtMyX2ZGib — Domiciano (@Domiciano_ds) August 29, 2022

E cá estamos nós outra vez, rumo a uma jornada longa, árdua e sem misericórdia alguma. Aqueles que se sentem prontos ao desafio sejam bem vindos, pois ele já chegou. Não espere o sol nascer para começar a caminhar para a glória, força e coragem, Estarei com vocês #nofapseptember pic.twitter.com/mWCJubgRLa — espadachim negro ♠️ (@inwr00) August 25, 2022