Homem do meme ‘rindo de nervoso’ está de férias no Brasil

Talvez você não o conheça pelo nome, mas certamente já viu seu rosto. O húngaro András Arató, 76 anos, pode ser considerado um tesouro da internet. Ele ficou famoso em todo o mundo após participar de uma sessão de fotos para um banco de imagens e dar origem ao meme conhecido como “Held the pain Harold” (“Harold, disfarça a dor”, em tradução livre). Isso porque, apesar do sorriso, a expressão de seus olhos era de aflição. A foto virou febre em posts bem humorados no Facebook e no Instagram e é enviada em formato de sticker até hoje no Whatsapp.

Antes de se tornar uma celebridade, András (ou Harold) trabalhou por mais de 40 anos como engenheiro elétrico. Agora, com seu rosto estampando campanhas nos cinco continentes, a vida do “meme ambulante” é viajar para dar entrevistas — e fazer mais fotos. Apesar da agenda cheia, Arató conseguiu tirar um tempo para descansar. E seu destino escolhido para passar férias foi o Brasil. Em suas redes sociais, ele compartilhou cliques visitando estádios, parques e botecos em São Paulo. Veja: