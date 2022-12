Filho de deputado bolsonarista é expulso de festa após cometer assédio

O comediante Tirulipa, 38 anos, foi convidado a se retirar da Farofa da Gkay, megafesta da influenciadora digital Géssica Kayane, depois convidadas do evento o acusarem de assédio. O filho do deputado federal Tiririca (PL) aparece em um vídeo tentando soltar a parte de cima do biquíni de participantes de uma dinâmica dentro de uma caixa d’água. Antes das reclamações virem à tona, o próprio cearense havia publicado stories em seu perfil do Instagram do momento em que grosseiramente deixa mulheres com seios desnudos. Veja:

gkay expulsou o tirulipa, falando que a farofa não compactua com assédio.

A gkay tbm: filmando tudo e rindo pic.twitter.com/5RFjhiaonj — b' (@fremishipper) December 6, 2022

Após a repercussão negativa, o humoritsa foi expulso pela dona da festa. No Twitter, o assunto está entre os mais comentados do dia, e os usuários não deixaram barato para Gkay. Apesar de oficialmente repudiar a atitude de Tirulipa, a paraibana foi filmada, aos risos, ao lado dele no momento do assédio.

Tirulipa publicou um pedido de desculpas afirmando que estava “brincando” e que “não tinha a intenção” de ofender nenhuma mulher.