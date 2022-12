Eleito para o Senado, Mourão questiona legitimidade das urnas

Na última quarta-feira, 14, o General Hamilton Mourão (Republicanos) fez uma publicação sobre os movimentos antidemocráticos que se alastraram pelas capitais brasileiras após a derrota de Jair Bolsonaro (PL), há quase dois meses. “O clamor das manifestações a que assistimos desde a proclamação do resultado das urnas, que permaneceram sem o voto impresso e auditável, é legítimo, por mais que muitos tenham tentado classificá-lo de ‘antidemocrático'”, escreveu o vice-presidente.

O post gerou burburinho nas redes e usuários questionaram se a desconfiança sobre as urnas eletrônicas também vale para os votos que o próprio Mourão recebeu para ser eleito Senador pelo Rio Grande do Sul. Jean Willys comentou a postagem do militar. “Está disposto a abrir mão dos seus votos por que as urnas, de acordo com sua mentira, não foram auditadas? Deixa de ser canalha, sujeito”, disse. Veja a repercussão no Twitter:

Mourão, vulgo Paquita da Ditadura, se vc dúvida da legibilidade da eleição qual vc foi eleito, renuncie sua diplomação. Sim! são manifestações antidemocráticas! Golpista querendo impor sua vontade através do terror. Seja sensato General, faça parte de maneira coerente! Renuncie! — Jakson Leno (@jaksonlleno) December 14, 2022

O voto é auditavel e você sabe disso. Ganhou eleição em 2018 e também em 2022. Se não concorda, renuncie a seu cargo de Senador. Não são manifestações normais. São tentativa de Golpe de estado. — Ronaldo Amorim 🇧🇷🇵🇹🇸🇾🖤🤍💉🐔🏆🏆 (@ronaldoamorim) December 14, 2022

@GeneralMourao

entao por que tu não foi o primeiro a não aceitar tua eleição, se declarou não elegível por voto não valido? é nos ser critico por conveniência neh? onde te atinge de forma positiva ai tudo bem — Solange 🚩し⋃しᗩ 13 🚩🎶 🎶 🇧🇷 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@SolangeFerrer) December 14, 2022