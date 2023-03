Edir Macedo ‘cobra’ Lula por oração contra câncer

O bispo Edir Macedo manifestou todo seu ressentimento com Lula (PT) em um vídeo publicado nas suas redes sociais na última quinta-feira, 16. Ele afirma que tanto a Igreja Universal como a Record, ambas lideradas pelo religioso, não foram beneficiadas em nenhum dos dois mandatos do governo do petista. “Lula esteve oito anos no governo. Pergunte a ele o que que ele me deu”, questionou Macedo.

Em outro momento do vídeo, o evangélico relembra um episódio em que foi procurado pelo presidente para uma oração contra um câncer na garganta e afirma que por isso Lula está em débito com ele – e com Deus. Assista: