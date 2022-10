Dia Mundial da Saúde Mental: celebridades levantam debate sobre o tema

Atualizado em 10 out 2022, 12h47 - Publicado em 10 out 2022, 17h00

Dentro de um contexto pós-pandemia e de instabilidade política e econômica em diversos países do mundo, usuários das redes usaram os perfis para engajar a hashtag do dia da saúde mental, para alertar sobre a necessidade de cuidar do bem estar psicológico. Desde a meia noite desta segunda-feira, 10, foram mais de 300 000 publicações em diferentes partes do mundo com relatos pessoais e dicas de como melhorar a saúde da mente.

Poucos dias após o fim do “Setembro Amarelo”, movimento criado para falar sobre suicídio, depressão e doenças mentais, muitas frases de autoajuda e mensagens de apoio a quem está passando por momentos difíceis estão sendo veiculadas.

Grandes artistas, como a atriz Selena Gomez e o músico Liam Gallagher, também fizeram posts sobre o tema, destacando que superestrelas também precisam debater sobre a pressão mental que a carreira pode exercer na vida deles. Gomez aproveitou a oportunidade para divulgar My mind and me, documentário biográfico da artista que está prestes a ser lançado e aborda a luta contra o lúpus, a ansiedade e a depressão.

O Centro de Valorização da Vida (CVV), órgão especializado em saúde mental e que busca reduzir números de suicídios, reforça que é preciso cuidar da mente, não importa o gênero, a idade, a etnia ou a condição social.

Every breath, a breakthrough. In honor of #WorldMentalHealthDay I wanted to share the trailer for my documentary Selena Gomez: My Mind & Me. November 4 on @AppleTVPlus https://t.co/h8bkDd9mmV pic.twitter.com/2D4HixbCjL — Selena Gomez (@selenagomez) October 10, 2022

https://twitter.com/liamgallagher/status/1579455621094862848/photo/1

Você sabia que hoje é o dia mundial da saúde mental?

Para ter a saúde mental em dia, precisamos praticar a lei do bem-me-quero, reconhecer e respeitar suas limitações e claro, procurar ajuda quando necessário, sem medo! #WorldMentalHealthDay pic.twitter.com/4yNZHuROJl — Tânia Rodrigues (@dicas_dratania) October 10, 2022

Hoje celebra-se o #DiaMundialdaSaúdeMental. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, porque a saúde mental, tal como a saúde física, também deve ser cuidada. #WorldMentalHealthDay pic.twitter.com/Cn3rTWKRoJ — VOST Portugal (@VOSTPT) October 10, 2022

Ainda nos dias de hoje, a saúde mental não costuma ser tratada em pé de igualdade com a saúde física. O #DiaMundialDaSaúdeMental alerta para a necessidade de nos cuidarmos. Não importa a idade, o gênero, a etnia ou condição social…#WorldMentalHealthDay#SaudeMental #CVV pic.twitter.com/kjIRG9MVoK — CVV (@CVVoficial) October 10, 2022

