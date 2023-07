Como Ludmilla dobrou o número de doadores de sangue no Rio

Uma fila fora do normal foi formada nesta quarta-feira, 5, em frente ao Hemorio, no Centro do Rio de Janeiro. E o motivo é uma ação entre o banco de sangue do estado e Ludmilla. A cantora anunciou esta semana que quem fizer uma doação de sangue entre os dias 5 e 7 de julho ganhará um ingresso para seu próximo show, marcado para sábado, 8, no Estádio Nilton Santos.

Segundo a diretoria da instituição, o número de doadores mais do que dobrou desde o anúncio da artista em relação a um dia comum. “Eu acordei tão feliz e grata com essas imagens de vocês no Hemorio. O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas. Estou realmente honrada e grata por fazer isso com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, vocês salvaram muitas hoje!”, disse Ludmilla.