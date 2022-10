Casimiro repudia fake news de Flávio Bolsonaro e reforça apoio a Lula

Atualizado em 23 out 2022, 20h15 - Publicado em 23 out 2022, 19h49

O senador Flávio Bolsonaro (PL) publicou uma imagem falsa no story do Instagram no último sábado, 22. Na montagem, o mega influenciador Casimiro, que tem mais de 3 milhões de seguidores, segura balões com o número 22, em apoio a Jair Bolsonaro (PL). A foto original foi tirada em comemoração ao aniversário do streamer e, na realidade, ele aparece com o número 29 em mãos, em referência a sua idade. Veja:

Assim que tomou ciência da fake news compartilhada pelo 01, Casimiro usou as redes para repudiar o ato. E, para completar, fez questão de afirmar seu apoio a Lula (PT). “Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13″, escreveu.

Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13. — caze (@Casimiro) October 23, 2022