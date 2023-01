Caetano Veloso provoca manifestantes bolsonaristas

Dias depois da invasão terrorista em Brasília, Caetano Veloso escreveu uma mensagem em seu perfil no Twitter sobre o episódio. No post, o baiano questiona a relação entre os golpistas e as Forças Armadas.

“Essas pessoas absurdas que quebraram tudo nos palácios dos Três Poderes gostam de fato dos militares? Das ideias de hierarquia, respeito e sobriedade? E os militares gostam dessas pessoas? Será que as veem como se estivessem no caos de um fim de batalha? Onde será que um militar vê valor na falta de dignidade? Sou suspeito: fui preso e exilado durante a ditadura militar. Mas mesmo assim, me assombra a ideia de que gente que fez o que se viu em Brasília tenha o respeito dos fardados”, publicou.