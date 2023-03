BBB23: artista da Globo é acusada de racismo

A ilustradora do Rafaella Tuma, responsável pelo quadro de vídeos animados do Big Brother Brasil 23, está sendo acusada de racismo após publicar um meme em seu perfil no Instagram. A artista tem 2,6 milhões de seguidores e ganhou destaque por seus desenhos simples e divertidos.

No post nos stories – que ficam disponíveis por apenas 24 horas – duas amigas conversam sobre o affair de uma delas. “Amiga, tô sofrendo por causa de um boy”, diz uma delas, que em seguida envia uma foto do tal pretendente, um homem negro sem camisa em frente a uma construção de tijolinhos sem cimentação, típica de favelas. A interlocutora então responde: “está sofrendo por que? Ele te roubou?”.

Antonio Isupério, um influenciador e ativista do movimento negro, replicou a postagem criticando a postura de Tuna. “Quando o movimento negro pontua que a grande maioria das pessoas brancas (que são acríticas) não tem o mínimo de consciência racial e transitam os espaços de poder, na boa, ninguém acredita. Até que uma prova como essa escrachada para que possamos comprovar, nós que somos malucos. Não existe nenhuma ligação desta foto com a bandidagem que não ser a racialidade”, escreveu, marcando o perfil do BBB e do diretor J.P. Boninho. Veja:

Após a repercussão, a ilustradora pediu desculpas em seu Instagram. “Você tem que assumir os seus erros, ver que eles foram grotescos e tentar pedir desculpas”, disse ela.