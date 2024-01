As críticas dos vestibulandos ao Prouni 2024

O Programa Universidade para Todos (Prouni) é uma das principais portas de ingresso para o ensino superior no país. São mais 406.000 bolsas de 100% e 50% oferecidas para estudantes com renda familiar abaixo de três salários mínimos em faculdades particulares na 1ª edição de 2024 do Prouni. Apesar do recorde de vagas abertas desde 2005, vestibulandos reclamam da alta concorrência para os cursos desejados.

prouni tipo 1 vaga pra 664577666468 pessoas, se matem pic.twitter.com/CwCR5Z9UWS — hellen (@studyoew) January 29, 2024

prouni assim com o curso que eu quero pic.twitter.com/EmtSwLurIK — manu ex bbb (@manuu_lemes) January 29, 2024

Outros estudantes reclamam que o valor do salário mínimo usado no Prouni está desatualizado, usando 2023 como referência. “Prouni tá usando o salário mínimo do ano passado como base: R$1312, sabendo que o correto é o R$1412, ou seja, tá tirando bolsa de muita gente”, escreveu um usuário.

ProUni tá usando o salário mínimo do ano passado como base: R$1312, sabendo que o correto é o R$1412, ou seja tá tirando bolsa de MT gente k — 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐋𝐢𝐩𝐬 (@Camumille) January 29, 2024

