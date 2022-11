A vida ‘árdua’ de Silas Malafaia após a vitória de Lula

Desde que Jair Bolsonaro (PL) perdeu as eleições no segundo turno, Silas Malafaia é um dos principais nomes que vêm incitando apoiadores a organizarem atos antidemocráticos e acamparem em frente a quartéis para expressar indignação com o resultado das urnas. Mas a pose de “revolucionário” foi colocada em xeque.

Nesta sexta-feira, 25, o líder da Assembleia de Deus virou meme nas redes sociais após publicar uma foto em um resort em Pernambuco, onde está comemorando o aniversário de seu cunhado, o pastor Ozeias Santos. Usuários do Twitter criticam a postura hipócrita de Malafaia. Veja:

Como é o nome desse quartel que o Malafaia tá sentado na frente pic.twitter.com/52PvTHwJzJ — Gregorio Duvivier (@gduvivier) November 25, 2022

Vamos boicotar o Nordeste, disse o pastor Silas Malafaia num resort do Nordeste. — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) November 25, 2022

É MOLE? Silas Malafaia manda o povo acampar no QG do exército e diz que o país vai pegar fogo enquanto curte em resort de luxo com a esposa pic.twitter.com/SAFU5WlbGt — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) November 25, 2022

