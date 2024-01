A repercussão racista da foto de Marcelo Cady, filho de Ivete Sangalo

Era para ser mais uma postagem de feliz aniversário no Instagram, como milhares que circulam todos os dias. Marcelo Cady, 14 anos, filho de Ivete Sangalo, publicou nesta semana uma foto com dois amigos, ambos negros, parabenizando um deles. “Feliz aniversário. Tamo junto sempre”, dizia a legenda. No cenário, uma rua simples na Praia do Forte, região metropolitana de Salvador, onde a família de Ivete tem casa. Nas redes sociais, a repercussão da imagem escancarou o racismo. Enquanto alguns usuários parabenizavam Marcelo por ser “simples”, outros criticavam as companhias do menino por usarem “cordões que pareciam de ouro em uma comunidade”. Mesmo indiretamente, ficou evidente o porquê de logo uma foto despretensiosa de Marcelo, que é pouco ativo nas redes, ter viralizado: racismo.