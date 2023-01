A reação dos funcionários responsáveis pela manutenção do Planalto

Alguém teve de limpar a bagunça causada pelos golpistas que invadiram os Três Poderes no último domingo, 8. A primeira-dama Janja Lula Silva publicou um vídeo com relatos da equipe de manutenção do Palácio do Planalto, que precisou trabalhar em dobro para dar conta do estrago e destruição causados pelos terroristas. “As pessoas têm que ter respeito também com o trabalho da gente”, diz uma funcionária. Outra afirma que nunca havia visto nada parecido em sua vida. “Foi uma coisa horrível”, declara. O vídeo já foi assistido quase 3 milhões de vezes. Veja:

Muito obrigada a toda a equipe de manutenção do Palácio do Planalto, brasileiras e brasileiros dignos de serem chamados patriotas! pic.twitter.com/OeZ39Odc3H — Janja Lula Silva (@JanjaLula) January 9, 2023