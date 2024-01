A reação de Celso Portiolli ao ter seu nome associado ao 11 de setembro

Entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) nesta sexta-feira, 19, está o nome de Celso Portiolli, 56. Isso porque o apresentador publicou um vídeo de poucos segundos em seu perfil, no estilo selfie, com um avião passando ao fundo. Não seria nada polêmico, se não houvesse uma piada interna que se estende há anos nas redes sociais associando o nome do empresário ao ataque terrorista às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001.

Alguém pode melhorar esse vídeo? pic.twitter.com/FM4jFT8O63 — Celso Portiolli (@celsoportiolli) January 18, 2024

No passado, Portiolli explicou em entrevista a um podcast como surgiu a brincadeira de que ele estaria de alguma forma ligado à tragédia. A situação teve início em 2019, quando foi criada uma página de humor no Facebook chamada “Celso Portiolli não tem nada a ver com o 11 de setembro”. A coisa ganhou escopo e se espalhou como um meme nonsense que perdura até hoje. “No começo fiquei muito bravo. Como me associam a maior tragédia de todos os tempos?”, admitiu o apresentador. Depois, se acostumou com a “fama”. “É um negócio incrível! E eu levo na esportiva. Agora qualquer post que eu faço, colocam alguma coisa de 11 de setembro”, disse.