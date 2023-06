A polêmica opinião de Gabriela Prioli sobre festas juninas tradicionais

As festas de São João ocupam todo o mês de junho em cidades que celebram a data, como Caruaru, em Pernambuco, Campina Grande, na Paraíba, e Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esses destinos atraem cada vez mais turistas com suas festas grandiosas que mesclam tradição e apresentações de artistas badalados. Esse combo, no entanto, é alvo de debates acalorados. Faz sentido transformar uma festa local em um megaevento comercial?

Em um episódio do programa Saia Justa, do GNT, as apresentadoras Gabriela Prioli e Astrid Fontenelle se estranharam ao discutir o tema. Enquanto Astrid critica a tendência de dissolver as tradições, Prioli defende “a subjetividade de cada um para avaliar a qualidade das festas juninas”.

“Vou pra São João pra dançar um forró, comer o amendoim cozido, cheguei lá, era uma festa de axé. Não, não dá”, desabafou Astrid. “Não dá pra você. Parte de um juízo subjetivo seu. O que você estava esperando era chegar lá e encontrar outra coisa. Acho que o que vale a pena pensar primeiro é o que é o São João tradicional?”, retrucou a colega.

Nas redes, Prioli está sendo criticada pela fala considerada “relativista”. Veja:

Eu não suporto Gabriela Prioli, não aguento que isso agora virou uma questão neoliberal e como ela tenta lacrar pra cima da Astrid, que estava somente defendendo um São João tradicional sem parecer o Vila Mix pic.twitter.com/qjnvm6DZQH — clovis is awful (@clovxs) June 23, 2023

Eu tentei ver a Gabriela Prioli filosofando sobre festa junina. Mas eu caí no sono quando ela começou com "parte de um juízo subjetivo seu…"

Vai problematizar na casa do caray, por favor. — queimomeucerebro (@Marcelo_dias_s) June 23, 2023

Será que a Gabriela Prioli já viu a reação do povo em um São João no Nordeste quando toca “Tareco e Mariola”? pic.twitter.com/vPf7S3Y9Hu — cansada (@1_blfc) June 23, 2023

