A nova campanha do Boticário que revoltou moradores de Caraíva

Uma campanha de marketing do Grupo Boticário foi tirada do ar depois que o Conselho Comunitário e Ambiental de Caraíva (CCAC) e a Associação dos Nativos de Caraíva (ANC) emitiu uma nota de repúdio à ação da empresa. O vídeo produzido pela marca mostrava a história de três amigas da cidade que viajaram juntas para a comunidade, localizada em Porto Seguro, para curtir férias de verão. Solteiras, elas aproveitam o momento para arrumar pretendentes. O objetivo do anúncio era divulgar a linha de perfume Floratta Romance de Verão.

O texto publicado pelos moradores remonta à história do pequeno vilarejo, datado de 1530, que tem se tornado cada vez mais pop, onde até celebridades passam férias. Os manifestantes lembram que a área de Caraíva é protegida pelo Iphan e pelo ICMbio e cita que qualquer evento, sobretudo com geração de imagens, deve ser previamente autorizado pelos órgãos competentes e pela comunidade.

“Desvirtuar a imagem de Caraíva com uma ação ‘vaga’, sem conteúdo, que não gera nada de legado positivo ou construtivo, utilizando do nome e belezas naturais do vilarejo sem nenhum propósito só vem a depreciar a imagem local”, diz um trecho.

A nota também alerta que, devido à alta demanda, Caraíva já chegou à saturação nos serviços básicos como coleta de lixo, água e energia no verão de 2024. Por fim, a comunidade solicitou que a campanha fosse tirada do ar em até 24 horas.