A irritação de nordestinos com fala de Bolsonaro durante debate na Band

Por Duda Monteiro de Barros Atualizado em 16 out 2022, 20h41 - Publicado em 16 out 2022, 20h40

Como de praxe, o debate entre os presenciáveis repercute imediatamente nas redes sociais. Na noite deste domingo, 16, o embate entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) na TV Bandeirantes virou o assunto mais comentado do Twitter.

Um termo utilizado pelo presidente incomodou boa parte dos nordestinos, que se manifestaram nas redes. Mais de uma vez, o candidato à reeleição se referiu à população dos estados do Nordeste como “irmãos nordestinos”. No Twitter, usuários lembraram de falas preconceituosas do passado recente de Bolsonaro. “Eram analfabetos. De repente viraram irmãos nordestinos”, escreveu um internauta. Veja:

Eram analfabetos. De repente viraram “irmãos nordestinos”. — Ronilso Pacheco (@ronilso_pacheco) October 16, 2022

“Irmãos nordestinos”. O miliciano diz que não acredita em pesquisas, mas está obviamente desesperado por saber que como o Nordeste o odeia. #DebateNaBand — Pablo Villaça 🎞 (@pablovillaca) October 16, 2022

No primeiro turno, Lula teve 12,9 milhões de votos a mais do que o atual presidente no Nordeste.