‘A felicidade de um preto incomoda’: Vini Jr. responde ataques racistas

Na noite da última quinta-feira, 15, em um debate futebolístico na TV espanhola, o agente Pedro Bravo proferiu ofensas racistas e xenófobas contra Vinicius Junior, 22 anos. Na ocasião, o empresário reclamou das dancinhas comemorativas do camisa 20 do Real Madrid e disse que o jogador precisava “deixar de fazer macaquice”.

“Quando você faz um gol, se quer dançar, que vá ao sambódromo no Brasil. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão, e deixar de fazer macaquice”, afirmou Bravo, que é presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores.

Após a repercussão do caso, o empresário pediu desculpas no Twitter e disse se tratar de uma expressão metafórica. “Quero esclarecer que a expressão ‘fazer macaquice’que utilizei mal para descrever a dança de comemoração nos gols de Vinicius foi feita de maneira metafórica (“fazer besteira”). Como minha intenção não era ofender ninguém, peço sinceras desculpas. Sinto muito!”, escreveu em seu perfil no Twitter.

Um dia depois do ocorrido, Vinicius Junior resolveu vir a público se posicionar sobre os ataques dos quais foi alvo. ‘Dizem que a felicidade incomoda. A felicidade de um preto brasileiro, vitorioso na Europa incomoda muito mais’, disse em vídeo de dois minutos. O vídeo foi compartilhado quase 80 mil vezes em menos de uma hora. Assista:

Continua após a publicidade