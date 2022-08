A fake news que fez os olhos dos eleitores de Bolsonaro brilharem

A felicidade durou pouco. Nesta quarta-feira, 24, começou a circular um boato de que o apresentador Ratinho, do SBT, entrevistaria Jair Bolsonaro (PL) na próxima quinta-feira, no mesmo horário da sabatina com Lula (PT) no Jornal Nacional. Imediatamente, bolsonaristas comemoraram a notícia e convocaram os colegas a boicotarem a programação da TV Globo para dar audiência ao presidente.

Parecia o plano perfeito. Até que o próprio Ratinho postou um vídeo em seu Instagram desmentindo a informação. “Estar circulando nas redes sociais que eu vou fazer uma entrevista com Bolsonaro dia 25 no meu programa. Não é verdade. Só queria dizer que essa daí é mais uma fake news”, disse o apresentador. Veja: