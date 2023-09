Vencedor do Pulitzer cruza luto e astronomia em novo romance

Deslumbramento, de Richard Powers (tradução de Santiago Nazarian; Todavia; 336 páginas; 79,90 reais e 54,90 reais em e-book)

“Astronomia e infância têm muito em comum. Ambas são viagens por enormes distâncias”, diz Theo, astrônomo e biólogo que acaba de ficar viúvo. Ele é pai de um garoto de 9 anos adorável — mas às vezes acometido por ataques de fúria. Na superação do luto, os dois se refugiam imaginando a vida em outros planetas, enquanto assimilam como vão viver na Terra com a ausência materna. Um romance cativante do americano Richard Powers, ganhador do Pulitzer — e que mescla filosofia e ciência com brio em sua obra.