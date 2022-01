Thriller do criador de ‘Mad Man’ retrata lado sórdido da humanidade

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Acima de tudo, Heather, de Matthew Weiner (tradução de Alexandre Martins; Tusquets; 144 páginas; R$ 44,90 e R$ 35,90 em e-book) Criador da memorável série Mad Men, o americano Matthew Weiner tem um olhar afiado para contrastes. Na trama da TV, a distância social entre homens e mulheres saltava no roteiro. Já em seu romance de estreia, duas famílias de classes e estruturas opostas se intercalam na narrativa em torno da personagem do título. Heather é a filha perfeita e adorável de um casal de classe média alta. Já Bobby nasceu num lar destruído pela heroína e pela pobreza. Perigoso e violento, ele fica obcecado pela jovem ao vê-la perto de seu trabalho. Com uma escrita enxuta e envolvente, o autor investiga de forma crua e em ritmo de thriller os pensamentos sórdidos e atos chocantes dos seres humanos, seja entre família, seja entre estranhos.