‘The Morning Show’ retorna eletrizante com sátira de Elon Musk

The Morning Show — terceira temporada (disponível na Apple TV+)

Religiosamente, o alarme de Alex (Jennifer Aniston) toca às 3h30 da madrugada. Ela se arruma e parte rumo à emissora em que apresenta o jornal matinal ao lado da impetuosa Brad­ley (Reese Witherspoon). Ao longo de duas temporadas, o despertar do relógio virou um tipo de gatilho, tanto de ansiedade quanto de excitação para os espectadores: o climão e as intrigas nos bastidores do jornal só aumentaram desde o escândalo que derrubou um antigo âncora por assédio sexual e colocou as duas mulheres em uma espiral de reviravoltas. Primeira série da Apple TV+ , o drama premiado ganhou uma nova temporada ainda mais eletrizante: agora, uma invasão hacker ameaça expor segredos de Bradley, e Alex lida com um ricaço à la Elon Musk (vivido por Jon Hamm) que quer uma fatia da emissora.

