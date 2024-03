The Black Crowes retoma seu rock setentista após 15 anos sem disco inédito

Happiness Bastards, de The Black Crowes (nas plataformas de streaming) Desde que fizeram as pazes, em 2019, os irmãos Chris e Rich Robinson têm realizado só shows celebrando os trinta anos do álbum de estreia dos Black Crowes, Shake Your Money Maker. Agora, enfim, lançam seu primeiro disco inédito em quinze anos, resgatando sua sonoridade calcada no hard rock dos anos 1970, mas com toque moderno. Cross Your Fingers soa como se o violão dos Allman Brothers se mesclasse à potência de Led Zeppelin. No blues Bleed It Dry, o piano é tocado ao curioso estilo honky-tonk.