‘Suncoast’ expõe luto prévio vivido por entes de pacientes terminais

Suncoast (Estados Unidos, 2024. Disponível no Star+)

O rito de passagem de Doris (Nico Parker) da infância para a adolescência está longe de ser comum. A garota atua como cuidadora do irmão que tem câncer e perdeu as habilidades motoras. Sua mãe (Laura Linney) vive em função do filho, relegando a jovem à solidão. Quando o rapaz é internado em uma clínica de cuidados paliativos, elas deparam com ativistas pró-vida (um deles interpretado pelo ótimo Woody Harrelson), que protestam ali contra a decisão de um marido de encerrar a vida da esposa internada em estado vegetativo. Semiautobiográfico, o filme da estreante Laura Chinn observa com perspicácia o luto vivido antes da morte de um ente terminal, enquanto alfineta uma dura ironia da realidade: existem vivos que estão mortos — alguns biologicamente, mas muitos emocionalmente.

