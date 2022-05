‘Ozark’ chega ao final se provando ótimo exame da moral na TV

Ozark — parte 2 da quarta temporada (disponível na Netflix)

Como se não bastasse o clima naturalmente indigesto nas refeições da família Byrde, a filha mais velha, Charlotte (Sofia Hublitz), azeda de vez o jantar com a revelação: ela moverá um processo de emancipação à maioridade. A reação dos pais, o contador Marty (Jason Bateman) e a lobista Wendy (Laura Linney), resume as contradições do clã. O casal se preocupa genuinamente com a prole, mas a decisão da filha incomoda pelo potencial de estrago sobre seus negócios cavilosos com a fauna criminosa de um rincão do Meio-Oes­te americano e mafiosos mexicanos de alto coturno. Após quatro temporadas, a saga dos Byrde chega ao fim com essa leva de oito episódios, já deixando saudade — mas também a certeza de que Ozark é o melhor exame sobre a moral na TV desde a sacrossanta Breaking Bad.