Romance premiado questiona a exploração do trabalho com distopia espacial

Os funcionários, de Olga Ravn (tradução de Leonardo Pinto Silva; Todavia; 136 páginas; R$ 64,90 e R$ 49,90 em e-book)

Na era da alta tecnologia e dos conglomerados, as distopias sobre a vida corporativa estão bombando: prova disso é o sucesso de séries como Seve­ran­ce, da Apple TV+. No romance finalista do International Booker Prize, a dinamarquesa Olga Ravn usa um cenário futurista para questionar a relação com o trabalho e o que significa ser (ou não) humano. Uma nave abriga funcionários encarregados de explorar um planeta — mas a produtividade do grupo é ameaçada por uma descoberta.