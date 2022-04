Red Hot Chili Peppers volta a empolgar com ‘Unlimited Love’

Unlimited Love, de Red Hot Chili Peppers (Warner, disponível nas plataformas de streaming) Os melhores álbuns dos Chili Peppers surgiram da união dos talentos de Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante. Não por acaso, os piores foram lançados nos últimos anos e não contaram com a presença de Frusciante. Com o guitarrista de volta, e ainda o reforço do incensado produtor Rick Rubin, a banda entrega seu melhor álbum nos últimos dez anos. Poster Child resgata o passado funk-rock dos Chili Peppers, com riffs ligeiros na guitarra. O baixo de Flea também ressurge inconfundível em Aquatic Mouth Dance.