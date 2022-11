‘Passagem’: Jennnifer Lawrence vive ex-militar em drama introspectivo

Passagem (Causeway, Estados Unidos, 2022, disponível na Apple TV+) Lynsey (Jennifer Lawrence) é uma militar americana que sofre com graves sequelas neurológicas causadas por um ataque no Afeganistão. Ainda em recuperação, ela volta para casa e encara a mãe, de quem se distanciara. O desejo de fuga da família e da cidade onde cresceu é tão grande que ela, cegamente, almeja retomar seu posto no Exército. Isso até conhecer o mecânico James (Brian Tyree Henry), que enfrenta os próprios traumas físicos e emocionais causados por um acidente de carro. Em um drama tocante e introspectivo, os dois encaram uma jornada de cura com altos e baixos — atuação que colocou ambos entre os cotados para o Oscar de 2023.