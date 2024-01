Par inusitado investiga ‘A Morte Entre Outros Mistérios’ em série do Star+

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

A Morte Entre Outros Mistérios (Disponível no Star+)

Ainda na infância, Imogene Scott (Violett Beane) sofreu uma decepção: perdeu a mãe em uma explosão, e o detetive que prometeu solucionar o caso foi embora sem lhe dar respostas. Anos depois, os dois se encontram novamente em um navio luxuoso. Quando um dos passageiros é morto misteriosamente, Imogene vira a principal suspeita do crime e precisa trabalhar ao lado do homem que desprezou a vida toda para descobrir o verdadeiro culpado. Instigante e dinâmica, a trama (que já tem dois episódios disponíveis) segue a fórmula magnética dos whodunits e convida o público para solucionar o mistério junto aos personagens.

