O novo filme da Netflix que alfineta a realeza mais do que ‘The Crown’

Morto em 2019 após ser preso por tráfico sexual e pedofilia, o bilionário Jeffrey Epstein é protagonista de um dos maiores escândalos de celebridades do século XXI, que ainda paira tanto sobre vítimas quanto comparsas. Desde então, um deles, o príncipe Andrew, filho de Elizabeth II e irmão do atual rei Charles III, foi afastado da realeza devido à amizade com o agressor e a acusações de abuso — derrocada selada por uma entrevista concedida ao noticiário Newsnight, da BBC. Centrado em Sam McAlister (Billie Piper), jornalista que negociou a eventual conversa de 60 minutos, o filme A Grande Entrevista (Scoop, Reino Unido, 2024. Disponível na Netflix) recria a tensa troca entre o ex-herdeiro da coroa (Rufus Sewell) e a âncora Emily Maitlis, vivida por uma magnética Gillian Anderson, denunciando a burocracia nos bastidores do jornalismo e a misoginia no meio.