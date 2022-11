‘Meu policial’: Harry Styles protagoniza paixão frustrada pelo preconceito

Meu policial (disponível no Amazon Prime Video) Em 1950, os jovens Tom Burgess (Harry Styles) e Marion Taylor (Emma Corrin) se apaixonam na Inglaterra. O romance é balançado pela chegada de Patrick Hazelwood (David Dawson), curador de arte que se envolve romanticamente com Tom. Com a homossexualidade proibida na Inglaterra, o trio vive uma dinâmica amigável no início, mas a relação é fadada ao fracasso. Anos depois, já idoso, Patrick retorna à vida de Marion e Tom, desenterrando sentimentos abafados. Inspirado no livro de Bethan Roberts, o drama transita entre duas linhas temporais para narrar o caso real de uma paixão frustrada pelo preconceito.