MASP expõe obras de Abdias Nascimento, idealizador do Museu de Arte Negra

Abdias Nascimento — um artista panamefricano (em cartaz até 5 de junho no Masp, em São Paulo) Nascido em Franca, no interior de São Paulo, Abdias Nascimento (1914-2011) foi um dos maiores apoiadores da cultura afro-brasileira, idealizando e reunindo obras para o hoje itinerante Museu de Arte Negra. Poeta, escritor, dramaturgo, diretor e político, ele começou a pintar tardiamente, aos 54 anos. Agora, a maior mostra dedicada à sua obra até hoje leva ao público 62 pinturas de sua autoria, além de documentos e fotografias de arquivo que revelam o lado artístico do ativista da igualde racial. Refletindo sua luta política, as obras conjugam elementos da cultura africana e ideias, cores e formas do “amefricanismo”, termo cunhado pela companheira de ativismo Lélia Gonzalez (1935-1994) para tratar sobre a vivência de negros e povos nativos na América Latina. As peças usam da mistura de elementos típicos da cultura africana, como os orixás do candomblé, e de símbolos nacionais para reforçar e celebrar a ideia de uma identidade negra no Brasil.