‘Magnatas do crime’: Guy Ritchie embala série da Netflix com humor afiado

Magnatas do Crime (Disponível na Netflix)

Eddie (Theo James) é a elegância em pessoa. O rapaz, proveniente de uma família aristocrática inglesa, é educado, ponderado e inteligente — o total oposto de seu irmão mais velho, o inconsequente Freddy (Daniel Ings). Mesmo assim, todos se chocam ao descobrir, quando o pai morre, que o caçula será o novo administrador da herança em vez do primogênito. Eddie, então, não conseguirá manter a classe por muito tempo: logo o rapaz se vê enrolado nas tramoias do irmão e também do pai, que manteve as terras do clã lucrativas graças ao arrendamento de parte do terreno para traficantes de maconha. Criação do diretor inglês Guy Ritchie, a série em oito episódios tem todos os elementos típicos do cineasta: adrenalina, crimes, reviravoltas, violência e o humor ácido inglês elevado à décima potência.

