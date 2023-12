Maeve Jinkings vive mãe homofóbica no lacerante ‘Pedágio’

Pedágio (Brasil; 2023. Em cartaz)

Cobradora de pedágio, Suellen (Maeve Jinkings) acorda de madrugada para, antes do trabalho, acender uma vela rogando pela virilidade do filho adolescente — ao que tudo indica, o jovem é homossexual. Em certo momento, uma colega lhe indica um retiro de “cura gay”, mas Suellen não tem como pagar a inscrição do garoto — o que a leva a uma atividade ilegal ao lado do namorado. Segundo longa da diretora Carolina Markowicz, que conquistou festivais estrangeiros desde sua estreia com o premiado Carvão (2022), o filme retoma temas caros à cineasta paulista, especialmente os perigos da hipocrisia — e até que ponto as pessoas chegam para bancá-la.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade