Livro de mistério que baseou filme com Julia Roberts instiga a cada página

O Mundo Depois de Nós, de Rumaan Alam (tradução de Alberto Flaksman; Intrínseca; 288 páginas; 49,90 reais e 34,90 em e-book)

A executiva Amanda aguardava pelas férias com sua família branca de classe média em uma casa luxuosa que alugara no meio da floresta, longe da perturbação da cidade grande e do trabalho. Tudo vai bem até que um casal de negros surge na porta, dizendo ser proprietário do imóvel — e, de forma abrupta, ataques cibernéticos assolam o país, obrigando a família e o casal a conviver no meio do caos. Instigante a cada página, o livro virou um filme na Netflix com Julia Roberts, que estreia em 8 de dezembro.

