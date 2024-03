Liam Gallagher e John Squire resgatam sonoridade do britpop em novo disco

Liam Gallagher & John Squire (Disponível nas plataformas de streaming)

Irmão mais encrenqueiro do Oasis, Liam Gallagher já afirmou que até cogita uma volta da banda com Noel. Neste álbum, em parceria com John Squire, guitarrista da igualmente influente banda dos anos 1990 Stone Roses, ele chega o mais próximo possível do que seria um improvável retorno do grupo, ao resgatar a sonoridade do britpop em arranjos que misturam o DNA do Oasis e do Stone Roses. Exemplos disso são a contagiante Just Another Rainbow e pérolas como I’m So Bored, cujos riffs de guitarra remetem a Beatles e Jimi Hendrix. ƒ