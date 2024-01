Kali Uchis se firma como grande nome da música latina em ‘Orquídeas’

Orquídeas, de Kali Uchis (disponível nas plataformas de streaming)

Em seu quarto álbum, a colombiana Kali Uchis, dona da impressionante marca de mais de 1 bilhão de streamings, entrega uma elegante mistura de pop, jazz e R&B, firmando-se como um dos grandes nomes da música latina atual. Todas as faixas são escritas em espanhol e soam dançantes o suficiente para não se afastarem do pop, mas também revelam-se refinadas e capazes de agradar ouvidos mais apurados. Em Te Mata, ela se joga com galhardia no bolero. Já em Heladito, Kali perfaz uma divertida mistura do jazz com a salsa.

