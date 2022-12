Glaucio Cristelo leva músicas de Beatles e Foo Fighters para o piano

Depois que Jerry Lee Lewis incendiou o rock com o seu piano em Great Balls of Fire, o ritmo e o instrumento jamais foram os mesmos. O pianista carioca Glaucio Cristelo, de 40 anos, sabe bem disso e há quinze anos adapta para as teclas clássicos em versões improváveis e criativas. Em seu sexto álbum, ele comprova que qualquer música combina com o piano. Gravado ao vivo no Blue Note, em São Paulo, ele se inspira no vigor de Lewis e toca enérgicas versões de The Weeknd, Foo Fighters e Beatles, que não deixam ninguém parado.