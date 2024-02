Frida Kahlo conta detalhes de seus últimos anos em diário republicado

O diário de Frida Kahlo: um novo olhar, de Frida Kahlo (tradução de Mário Pontes; José Olympio; 232 páginas; 159,90 reais)



Duas décadas depois de sua publicação original, o diário de Frida Kahlo (1907-1954) volta ao catálogo em versão repaginada. Escrita na última década de vida da artista, a obra é uma janela para a arte da mexicana, com desenhos e esboços, mas também para sua biografia, com passagens que vão do relacionamento com Diego Rivera ao amor pelo país e pela cultura mexicana. A nova edição traz ainda três textos inéditos, incluindo um da editora responsável pelo projeto original da obra.

