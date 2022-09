Forte, filme narra a história de boxeador que sobreviveu a Auschwitz

A Luta de Uma Vida (The Survivor, Estados Unidos/Canadá, 2022. Em cartaz nos cinemas)

Harry Haft (Ben Foster) é um boxeador de origem polonesa em ascensão na Nova York de 1949, determinado a ganhar notoriedade para reencontrar seu amor da juventude — de quem foi separado pelos nazistas na II Guerra. Ex-prisioneiro em Auschwitz, Harry é aterrorizado pela culpa: no campo de concentração, foi usado por um oficial alemão para lutar contra outros judeus até a morte, como forma cruel de entretenimento. Dirigido pelo oscarizado Barry Levinson, o longa é baseado no livro de memórias do filho do lutador real. O drama expõe não só os traumas do Holocausto: transmite, sobretudo, uma mensagem comovente sobre a resistência do amor.