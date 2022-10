Filme sobre enfermeiro assassino alfineta o sistema de saúde americano

O Enfermeiro da Noite (disponível na Netflix a partir de quarta-feira 26) A enfermeira Amy (Jessica Chastain) é mãe solteira de duas meninas e trabalha no turno da noite de um hospital. Em segredo, lida com um grave problema no coração. Não à toa, fica aliviada quando chega o reforço do simpático Charlie (Eddie Redmayne), colega que se revela um ótimo amigo. Quando duas pacientes morrem sem explicação, Amy é envolvida numa investigação que tem Charlie como principal suspeito. Baseado na história real de Charlie Cullen, serial killer que matou mais de quarenta pacientes, o filme com direção do dinamarquês Tobias Lindholm (roteirista dos impactantes A Caça e Druk) é um thriller hipnotizante que destoa da atual onda do true crime: sem dar cartaz ao assassino, faz uma crítica afiada ao sistema de saúde americano e à cultura do silêncio em prol do lucro.

